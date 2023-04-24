Севастополь, 24 апреля, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Один надводный беспилотный аппарат ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам. Об этом 24 апреля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Крым

Как уточнил Развожаев, беспилотники предприняли атаку на Севастополь в 03:30 мск.

«По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам», — указал губернатор Севастополя.

Развожаев отметил, что все атаки были отбиты на внешнем рейде, ни один из объектов с российской стороны повреждений не получил. Губернатор добавил, что в городе сейчас тихо, но все силы и службы остаются в состоянии боевой готовности, контроль обстановки продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении Черноморским флотом атаки надводных беспилотников на внешнем рейде.

Беспилотники ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать Севастополь и другие объекты в Крыму. В Севастополе бессрочно действует жёлтый уровень террористической опасности, предусматривающий усиление работы силовиков, досмотры в местах массового скопления людей и приведение в режим повышенной готовности медорганизаций.