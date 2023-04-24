Севастополь, 24 апреля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Атаку беспилотников отражает Черноморский флот в Севастополе. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Развожаев

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности», — уточнил глава региона.

Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие.

Украинские власти неоднократно делали заявления о планах по захвату Крыма. 22 марта три украинских беспилотных морских аппарата атаковали морскую бухту Севастополя. Все беспилотники были успешно ликвидированы, корабли Черноморского флота, находившиеся в бухте, не пострадали. Атака была отражена девушками-военнослужащими.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Севастополя Развожаев рассказал о проведении учений ВМФ по обороне рейда бухты.