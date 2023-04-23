Хартум, 24 апреля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Практически полное отсутствие подключения к Интернету наблюдается на фоне непрекращающихся боестолкновений в Судане. Об этом 23 апреля сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Уточняется, что сетевые данные, полученные в режиме реального времени, показывают практически полное отсутствие выхода в Интернет в Судане. Уровень общенациональной связи в стране составляет лишь 2% от обычных показателей.

Служба мониторинга отмечает, что коллапс интернет-соединения произошёл после эвакуации иностранных дипломатов на фоне боевых действий между регулярной армией Судана и силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз начал эвакуацию дипломатов и граждан входящих в него стран из Хартума.

Конфликт между Вооружёнными силами Судана и СБР начался в конце прошлой недели, 15 апреля, в результате возникших между их лидерами разногласий. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600.