Британские генералы рассказали о судьбе Украины и военного конфликта при провале наступления ВСУ

Лондон, , 00:45 — REGNUM Помощь стран Запада и возможность контрнаступления будет полностью утрачена Украиной в случае провала весенней кампании. Об этом 23 апреля сообщает Daily Mail.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Опрошенные изданием высокопоставленные британские офицеры пояснили, что в случае неудачи ВСУ в зоне боевых действий весной для Украины «дверь захлопнется навсегда». Фактически, судьба Украины и конфликта в целом будет решена в ближайшие месяцы.

При этом британские генералы пояснили, что украинская армия не может нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции. Поэтому ВСУ остаётся проводить ограниченные манёвры. Также украинских военных ожидают логистические сложности в связи с разношёрстностью поставляемого Западом вооружения и индивидуального подхода в его техобслуживании.

Как указали британские военачальники, ключевая задача Киева на данный момент — это убедить США и страны Евросоюза продолжить снабжение ВСУ вооружением и военной техникой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщает американское издание The Wall Street Journal, на сегодняшний день украинская армия не готова к контрнаступлению, однако у неё нет выбора.