Лондон, 23 апреля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что планируемое наступление обернётся для ВСУ провалом, несмотря на масштабную мобилизацию. Тогда Киев будут принуждать к переговорам с Москвой, пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Издание отметило, что зимой украинские власти запустили крупную кампанию по набору в ряды вооружённых сил. Правительство ожидает, что в штурмовые подразделения вступят около 40 тыс. новобранцев.

«Но руководство боится, что их не хватит», — говорится в статье.

Если контрнаступление ВСУ будет неудачным, Запад принудит Киев к переговорам с Москвой. Именно этого боятся украинские власти. Так, заместитель главы офиса президента Андрей Сибига заявил, что у киевского режима нет шанса на ошибку в этот «решающий момент».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом, министр обороны Эстонии Ханно Певкур — не раньше второй половины мая. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские военные учитывают такого рода заявления при планировании спецоперации.

Вместе с тем замглавы МИД Украины Андрей Мельник указал на нехватку помощи со стороны союзников. Киеву, по его словам, нужно «в 10 раз больше». Секретарь украинского совбеза Алексей Данилов заявил, что контрнаступление станет возможным после «более усердных» поставок со стороны Запада. По мнению экс-сотрудника британской разведки MI6 Аластера Крука, ВСУ лишь пытаются выдать желаемое за действительное, распространяя слухи о подготовке к контрнаступлению.