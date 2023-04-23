Барнаул, 23 апреля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Жителя Алтайского края задержали за избиение 11-летней падчерицы, ребёнок находится в реанимации. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе краевого СК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По данным следствия, вечером 21 апреля 41-летний житель Барнаула употреблял спиртные напитки в компании своей сожительницы в одном из кафе. На почве ревности между ними произошёл конфликт. Утром мужчина избил женщину дома, а затем стал бить её дочь.

Девочка получила множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Отчима девочки задержали, следователи готовят ходатайство о помещении его под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Расследование продолжается.

По информации Telegram-канала Baza, барнаулец избил падчерицу, так как перепутал её с женой. Женщина после ссоры с ним ушла из квартиры, а девочка спала в кровати. Отчим не заметил ухода жены, стащил одеяло с падчерицы и стал наносить ей удары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Московской области отправил под арест мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и её семилетней дочери в 2016 году. Женщину он убил из травматического пистолета в результате конфликта, а затем расправился с девочкой. Тела мужчина закопал на земельном участке и скрылся. Его объявили в федеральный розыск, но смогли задержать только через семь лет.