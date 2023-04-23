Штат Калифорния, США, 23 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на «Острове Тома Сойера» в «Диснейленде» во время шоу «Fantasmic», сообщило ABC7 News.

Zeng Hui/XinHua/Global Look Press «Диснейленд»

Пожар вспыхнул во время шоу, загорелась инсталляция с драконом. Степень повреждения аттракционов неясна. Посетителей парка эвакуировали.

Согласно данным пожарной службы Анахайма, где расположен «Диснейленд», о пострадавших не сообщалось.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать утечка жидкости для зажигания, которая капала изо рта загоревшегося дракона.

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Аттракцион был частью тематического парка, который позволяет поклонникам книги Марка Твена путешествовать по миру Тома Сойера.