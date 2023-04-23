Посёлок Рощино, Ленинградская область, 23 апреля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Ёмкости с радиоактивным кобальтом обнаружил житель посёлка Рощино Ленинградской области у себя на дачном участке. Об этом 23 апреля сообщил Telegram-канал 112.

Стрингер/РИА Новости Радиация

«В полицию обратился житель посёлка Рощино, он обнаружил у себя на участке три металлические колбы высотой 10 сантиметров с надписью: «Радиоактивный кобальт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на месте, где были обнаружены ёмкости, работают сотрудники полиции, а владелец дачи уехал с участка, возможно, решив отложить начало дачного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта стало известно, что прибывшая в Москву из Индии россиянка везла с собой радиоактивный вулканический песок. Пассажирка прибыла транзитным рейсом Шарджа — Москва.