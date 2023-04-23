Композитор Алексей Муравлёв умер в Москве на 99-м году жизни
Сочинявший музыку для советских фильмов композитор Алексей Муравлёв скончался на 99-м году жизни
Москва, 23 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. На 99-м году жизни скончался известный советский композитор, заслуженный деятель искусств Алексей Муравлёв. Об 23 апреля сообщила газета «Московский комсомолец».
Как стало известно, Муравлёв умер утром 22 апреля в своей квартире, расположенной в Газетном переулке в Москве.
Муравлёв родился 2 мая 1924 года в Тбилиси. В киномузыке начал работать в 50-х годах.
Композитор сочинил музыку более чем к 40 фильмам, среди которых самыми известными являются «Василий и Василиса», «Белый пудель», «Муму», «Волшебная лампа Аладдина».
Муравлёв был лауреатом Сталинской премии II степени. Награду ему вручили в 1950 году за симфонию-балладу «Азов-гора». В декабре 2005 года композитора наградили орденом Почёта за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу. В мае 2014 года Муравлёв получил орден Дружбы.