Москва, 23 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. На 99-м году жизни скончался известный советский композитор, заслуженный деятель искусств Алексей Муравлёв. Об 23 апреля сообщила газета «Московский комсомолец».

Кадр из видео Советский композитор, заслуженный деятель искусств Алексей Муравлёв

Как стало известно, Муравлёв умер утром 22 апреля в своей квартире, расположенной в Газетном переулке в Москве.

Муравлёв родился 2 мая 1924 года в Тбилиси. В киномузыке начал работать в 50-х годах.

Композитор сочинил музыку более чем к 40 фильмам, среди которых самыми известными являются «Василий и Василиса», «Белый пудель», «Муму», «Волшебная лампа Аладдина».

Муравлёв был лауреатом Сталинской премии II степени. Награду ему вручили в 1950 году за симфонию-балладу «Азов-гора». В декабре 2005 года композитора наградили орденом Почёта за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу. В мае 2014 года Муравлёв получил орден Дружбы.