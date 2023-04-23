Опубликованы кадры уничтожения снайпером разведгруппы ВСУ
Луганск, 23 апреля 2023, 12:18 — REGNUM Видео уничтожения разведгруппы ВСУ снайпером спецназа в ходе спецоперации опубликовал Telegram-канал «Кремлёвская прачка».
Засада, организованная 24-й отдельной гвардейской бригадой спецназа, ждала украинских боевиков в лесном массиве на краснолиманском направлении.
«Снайперским огнём большинство личного состава противника уничтожено, один взят в плен», — говорится в сообщении.
Показаны трупы боевиков разведгруппы и оружие, с которым они шли, а также кадры допроса пленного — стрелка 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Минобороны РФ сообщило 22 апреля о ликвидации на краснолиманском направлении за сутки 65 украинских боевиков. Удары в рамках спецоперации ВС РФ нанесли в районах населённых пунктов Серебрянка в ДНР и Невское и Червонопоповка в ЛНР.