Луганск, 23 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Видео уничтожения разведгруппы ВСУ снайпером спецназа в ходе спецоперации опубликовал Telegram-канал «Кремлёвская прачка».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Засада, организованная 24-й отдельной гвардейской бригадой спецназа, ждала украинских военных в лесном массиве на краснолиманском направлении.

«Снайперским огнём большинство личного состава противника уничтожено, один взят в плен», — говорится в сообщении.

Показаны трупы бойцов разведгруппы и оружие, с которым они шли, а также кадры допроса пленного — стрелка 100-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Минобороны РФ сообщило 22 апреля о ликвидации на краснолиманском направлении за сутки 65 украинских военных. Удары в рамках спецоперации ВС РФ нанесли в районах населённых пунктов Серебрянка в ДНР и Невское и Червонопоповка в ЛНР.