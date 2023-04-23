Симферополь, 23 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Слова посла Китайской Народной Республики Лю Шайе о принадлежности Крымского полуострова и суверенитете стран постсоветского пространства вызвали резкую реакцию со стороны стран Прибалтики и Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается подобных взглядов. Такая позициям нам непонятна», — приводит издание Delfi слова главы министерства иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы также вызвали китайских послов для объяснения официальной позиции Китая в этом вопросе.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у Лю Шайе либо «проблемы с географией», либо его позиция противоречит официальной позиции Китайской Народной Республики по украинскому конфликту.

Накануне посол КНР во Франции Лю Шайе подчеркнул, что призывы западных стран оказать соответствующее давление на Российскую Федерацию в вопросе конфликта на Украине противоречат политике Пекина. По его словам, Китай выступает против подобных методов политического воздействия.

20 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Китай самым надёжным из возможных посредником в гипотетических переговорах по урегулированию ситуации на Украине.