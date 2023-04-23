Донецк, 23 апреля, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Более 150 целей украинской армии поразили за сутки артиллерийские подразделения российской группировки войск «Центр». Об этом 23 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в беседе с ТАСС.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Как уточнил Савчук, огневое поражение нанесено по более чем 150 целям украинских войск. Около 30 артиллерийских позиций ВСУ было вскрыто и подавлено в результате контрбатарейной борьбы.

По данным начальника пресс-центра группировки, на торском и червонодибровском участках разведкой были обнаружены позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. ПО позициям были нанесены удары авиацией и артиллерией. В результате огневого поражения ВСУ понесли потери в военной технике и живой силе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил журналист Der Spiegel Экхард Кляйн, ВСУ проигрывают в боях за Артёмовск (ДНР), уже потеряв убитыми и ранеными большое количество военнослужащих.