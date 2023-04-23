Вашингтон, 23 апреля, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Американских госслужащих эвакуировали Вооруженные силы США из Судана по приказу главы Белого дома Джозефа Байдена, работа посольства в стране временно остановлена. Об этом сказано в распространенном 22 апреля письменном заявлении американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

«Сегодня по моему приказу американские военнослужащие провели операцию по эвакуации госслужащих США из Хартума»,— указал президент США. Он выразил благодарность Джибути, Эфиопии и Саудовской Аравии, сыгравшим ключевую роль в успехе операции по эвакуации.

Также Байден подтвердил, что регулярно получает отчёты о работе по оказанию «посильной помощи американцам в Судане». Президент США заявил о недопустимости насилия в Судане и призвал воюющие стороны немедленно и безоговорочно прекратить огонь.

«Мы приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша приверженность суданскому народу и будущему, которого он хочет для себя, неизменна», — добавил американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом отказался централизованно эвакуировать рядовых американцев из Судана. Властями было принято решение эвакуировать только «правительственный персонал».