Берлин, 23 апреля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины проигрывают в боях за Артёмовск (ДНР), уже потеряв убитыми и ранеными большое количество своих военнослужащих, передает корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Здесь уже ранено или убито большое количество украинских солдат», — сказал журналист.

По его словам, наибольшая опасность возникает в темное время суток. Кляйн отметил, что ВСУ «пытаются продвигаться вперед, но терпят неудачу».

Корреспондент также добавил, что в последние два дня интенсивность боевых действий в городе усилилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские военнослужащие, отступая со своих позиций в Артёмовске, оставляют много оружия и боеприпасов. 22 апреля командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко заявил, что после поражения в Артёмовске киевские войска отступят к Марьинке и Лиману.