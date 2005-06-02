Хартум, 23 апреля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Приблизительно 140 человек подали заявки в посольство России в Хартуме на эвакуацию с территории Судана, сообщил глава российской дипломатической миссии Андрей Черновол.

(сс) ThePixelman Самолет

По его словам, в перечне желающих оказались не только граждане РФ и количество запросов продолжает расти.

«Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Черновол уточнил, что всего в перечне лиц, подлежащих эвакуации, значатся около 300 человек, включая дипломатов. Он отметил, что план вывоза желающих пока прорабатывается, поскольку «это очень рискованный шаг», даже при наличии соответствующих гарантий сторон конфликта, который разворачивается в Судане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана объявили о готовности частично открыть аэропорты, чтобы иностранные граждане могли безопасно покинуть республику. Противостояние между суданской армией и спецназом началось 15 апреля со взаимных обвинения в нападении на штабы этих сил.