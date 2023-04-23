Вашингтон, 23 апреля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. США и их союзники должны разработать подходящий план по налаживанию отношений с Россией после завершения специальной военной операции, считает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Джеральд Хайман. Об этом он написал в статье для журнала The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Эксперт полагает, что отказ Запада от сотрудничества с Россией является ошибкой не только из-за «присущих РФ внутренних особенностей», но и отношений Москвы с другими странами, включая Китай. Хайман отметил, что такая политика западных стран не имеет ничего общего с «разумным рецептом отношений».

Автор публикации также призвал интегрировать Россию в «европейскую семью» с учётом того, что РФ не будет выступать «в качестве подданного, который добивается снисхождения руководства».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад не принял бы Россию в так называемую «семью цивилизованных народов» без разделения страны на части. Российский лидер пояснил, что западные государства рассчитывали помыкать разделенными территориями и контролировать их.