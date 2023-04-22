Дмитров , Московская область, 22 апреля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Суд в Московской области отправил под арест мужчину, которого обвиняют в убийстве женщины и ее семилетней дочери, совершенном семь лет назад в деревне Телешово Дмитровского района, 22 апреля сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Подмосковью.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Судом арестован мужчина 1976 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок», — сказано в сообщении.

По информации следствия, в 2016 году у обвиняемого произошел конфликт со знакомой, в ходе которого он убил женщину из травматического пистолета, а после расправился с ее дочерью.

Мужчина закопал тела убитых на земельном участке и скрылся. Его объявили в федеральный розыск и смогли задержать только через семь лет после преступления.

Задержанный признал свою вину и рассказал следователям об обстоятельствах случившегося. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку показаний на месте происшествия и назначили проведение судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что в Подольске Московской области от ножевых ранений умерла 15-летняя девочка Подозреваемого в ее убийстве удалось задержать. Правоохранительных органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.