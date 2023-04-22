Дамаск, 22 апреля, 2023, 22:10 — ИА Регнум. В Сирии осудили действия Соединённых Штатов Америки во время их пребывания на территории республики и потребовали компенсации за причинённый ущерб. Вашингтону предъявили обвинения в разграблении природных богатств Сирии, в частности, в незаконном вывозе нефти. Мировое сообщество призвали положить конец этим действиям США. С такими заявлениями выступил МИД Сирии. Об этом 22 апреля сообщило агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирийская нефть

«Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти», — говорится в заявлении.

По утверждению сирийского внешнеполитического ведомства, с начала апреля 2023 года в соседние страны — Ирак и Турцию — вывезено несколько крупных партий сирийской нефти, а потери в этом секторе к концу 2022 года составили $107,1 млрд.

В силу этого, по заявлению МИД, «разграбление природных богатств» со стороны США приводит к «обнищанию и страданию граждан Сирии».

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. В своём микроблоге в Twitter он написал, что Соединённые Штаты «победили ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», и подчеркнул, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства.