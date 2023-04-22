Уфа, 22 апреля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В Башкирии число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с микроавтобусом выросло до 12 человек, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП на месте погиб один человек. В Дюртюлинскую ЦРБ доставили 12 пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.

Рахматуллин уточнил, что двоих человек госпитализировали после осмотра врачей.

По его словам, 31-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами находится в реанимации. Ещё одну 39-летнюю пассажирку автобуса госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Как сообщало 22 апреля ИА REGNUM, в результате столкновения пассажирского автобуса и иномарки в Башкирии один человек погиб и ещё четверо пострадали. ДТП произошло на 19-м километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск. В салоне автобуса находились 14 пассажиров. Ранее сообщалось о 11 пострадавших. В результате аварии в Дюртюлинском районе Башкирии погиб судья Верховного суда республики Андрей Власов. Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина уснул за рулём.