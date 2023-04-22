Уфа, 22 апреля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Погибшим в результате аварии в Дюртюлинском районе Башкирии с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля оказался судья Верховного суда республики Андрей Власов. Об этом 22 апреля сообщил Telegram-канал Mash Batash.

02.mchs.gov.ru Спасатели на месте аварии

«Судья Верховного суда Башкирии погиб в ДТП на дороге Дюртюли — Нефтекамск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина уснул за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 апреля в результате столкновения пассажирского автобуса и иномарки в Башкирии один человек погиб и ещё 11 пострадали. На 19-м километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск столкнулись легковой автомобиль «Мазда СХ-9» и пассажирский автобус «Пежо-Боксер», в котором находились 14 пассажиров.