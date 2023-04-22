Амстердам, 22 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. На протяжении последних недель нидерландские военные тайно обучали украинских боевиков использовать зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом 21 апреля сообщает местное издание Telegraaf со ссылкой на командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейма.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Уточняется, что военнослужащие ВСУ проходили обучение в поселении Вредепил в нидерландской провинции Лимбург, в которой также находится Объединенное наземное командование ПВО армии Нидерландов.

Также указывается, что интенсивный ускоренный курс обучения украинских военных продолжался в течение десяти недель, в ходе которого занятия от 12 до 15 часов проводились 6–7 дней в неделю.

Как рассказал Эйхельсхейм, данные об обучении ВСУ использованию ЗРК Patriot не разглашались из соображений безопасности. При этом голландскому минобороны для такого ускоренного обучения пришлось платить инструкторам надбавку, чтобы избежать их недовольства и жалоб в профсоюзы из-за большего, чем положено, количества рабочего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams для обучения личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) будут доставлены в Германию в следующие несколько недель. Речь, в частности, идёт о 31 танке и обучении около 250 украинских военных.