Киев, 22 апреля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Украина может уже в следующем месяце потерять контроль над собственным воздушным пространством из-за нехватки ракет и боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на обнародованные секретные данные Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. С каждым днём прибывает всё больше и больше их самолётов и вертолётов. Они начинают понимать, что мы не в состоянии их остановить», — приводит The Times слова украинского военнослужащего с позывным Голливуд.

Кроме того, Киев до сих пор не получил истребители четвёртого поколения F-16, запрос на поставку которых отправлял ещё зимой, а союзники сократили поставки систем ПВО в зону боевых действий.

О том, что Вооружённые силы Украины испытывают нехватку снарядов и ракет для зенитно-ракетных комплексов, сообщало издание Financial Times. Отмечалось, что Киев будет запрашивать соответствующие поставки в рамках «Рамштайн-11».

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова, в свою очередь, заявила, что контрнаступление ВСУ, которое изначально должно было состояться в апреле, решили отложить на неопределённый срок из-за нехватки некоторых типов и образцов вооружения.