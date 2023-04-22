Южно-Сахалинск, 22 апреля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. На помощь иностранному балкеру KC Hadong, севшему на мель в районе порта Шахтёрск на западном побережье Сахалина, отправили спасательный буксир. Об этом 22 апреля сообщили в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Спасательный буксир

«Спасательный буксир готовится к выходу из порта Корсаков для снятия с мели аварийного судна», — сказал начальник подцентра Марк Корженко.

Иностранное грузовое судно под либерийским флагом село на мель при попытке сняться с якоря. На борту балкера KC Hadong находятся 20 человек экипажа, из которых четверо — граждане Южной Кореи, остальные — граждане Филиппин.

Сообщалось, что угрозы жизни экипажа и разлива нефтепродуктов не наблюдается. Капитан иностранного судна не передавал сигнал бедствия.