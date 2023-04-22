Судно под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтёрск на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 03:33 — REGNUM Иностранное грузовое судно под либерийским флагом село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что балкер КС Ноdong под флагом Либерии пришёл в порт Шахтёрск на погрузку. В 18:50 по местному времени судно сделало попытку сняться с якоря и село на мель. На борту судна находятся 20 человек экипажа, из них четверо — граждане Южной Кореи, остальные — граждане Филиппин.

Угрозы жизни экипажу нет, разлива нефтепродуктов не наблюдается. Уточняется, что капитан судна не передавал сигнал бедствия. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на российском судне «Калтан», загоревшемся у берегов Южной Кореи.