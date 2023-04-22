Москва, 22 апреля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Рост заболеваемости корью, зафиксированный в России с конца 2022 года, связан с периодом цикличности, традиционным для этого заболевания. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что в эпидемический процесс прежде всего включаются граждане, непривитые от кори, а также граждане стран ближнего зарубежья, также не вакцинированные от данного заболевания. По данным Роспотребнадзора, 10% выявленных случаев заболевания приходится на мигрантов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что риск эпидемического распространения кори исключён, никаких ограничительных мер вводить не требуется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Университет нефти и газа имени Губкина закрыли из-за вспышки кори на 21 день и перевели студентов на дистанционное обучение.