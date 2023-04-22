Никосия, 22 апреля, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Кипр решил ужесточить критерии предоставления гражданства лицам из третьих стран, сообщил кипрский министр внутренних дел Константинос Иоанну 21 апреля по итогам заседания правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Кипр

По его словам, целью такого шага является усиление механизма, затрагивающего контроль над инвестициями со стороны людей, которым власти республики уже предоставили гражданство по ускоренной программе.

Глава МВД отметил, что инициатива предполагает введение более строгой системы проверок, чтобы выявить и исправить изъяны в механизме.

В ноябре 2020 года Кипр закрыл программу выдачи «золотых паспортов», которые предоставлялись иностранцам в обмен на инвестиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2023 года кипрский министр финансов Константинос Петридис объявил, что правительство республики лишит гражданства 10 человек, которые оказались в санкционных списках ЕС.