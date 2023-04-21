* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 апреля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Христо Грозева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который является автором Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Сообщение об этом 21 апреля опубликовано на сайте ведомства.

ANDY RAIN/EPA/TASS Христо Грозев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (справа)

Кроме Грозева, иноагентом признана активистка Наталья Севец-Ермолина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), открыто выступавшая в поддержку Украины и формировавшая негативное отношение к военной службе; а также политик Эльвира Вихарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), она распространяла материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о деятельности органов госвласти РФ, получала поддержку от иностранных источников.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Христо Грозев, Н. Ф. Севец-Ермолина, Э. В. Вихарева», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в ФСБ утверждали, что Грозев участвовал в попытке угона российских самолётов украинской разведкой, а в декабре Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

В феврале главный журналист-расследователь издания Bellingcat заявил, что не вернётся в Австрию, объяснив решение опасениями за свою жизнь. В Вене, где уроженец Болгарии прожил почти 20 лет, стало «слишком опасно», пояснил он.

21 апреля следствие потребовало выдать санкцию на заочный арест автора «расследований» издания Bellingcat Христо Грозева, объявленного в России в розыск по обвинению в незаконном пересечении границы.