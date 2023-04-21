Херсон, 21 апреля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Рабочая группа по СВО инициировала несколько законов, которые были приняты Государственной думой РФ. Эти законы совершенствуют действующие механизмы и устанавливают право на получение льгот для участников СВО и членов их семей.

ER.ru Статус ветеранов боевых действий получат ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года

Секретарь генсовета «Единой России» и глава группы Андрей Турчак отметил, что статус ветеранов боевых действий будут получать ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года. До этого момента они находились в серой зоне, без права на государственную поддержку.

Этот закон также распространяется на бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая бойцов ЧВК. Они теперь также могут получать ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другие льготы.

Еще один принятый закон дает право на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей, а также право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

Президентом уже подписан пакет законов, инициированных рабочей группой, об упрощении процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и на приграничных территориях, и включает, кроме бойцов, сотрудников правоохранительных органов, гражданских, выполнявших там служебные задачи, и мирных жителей. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года, сообщается на сайте партии ER. RU.