Киев, 21 апреля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии последствий массированного удара российских военных по аэродрому Канатово летом 2022 года. Их в Telegram-канале разместила Служба безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово

На снимках видна огромная воронка от снаряда, разорванный на части авиационный двигатель, а также сгоревшая техника и повреждённое здание аэродрома.

Действия российской армии последовали за попыткой угнать самолет ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2022 года российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по военному аэродрому Канатово Кировоградской области Украины.

В результате погиб командир воинской части, ранены 17 военнослужащих, полностью уничтожены два истребителя, а взлётная полоса и другая техника получили значительные повреждения.

Служба безопасности Украины Кадры разбитого ВКС РФ аэродрома Канатово

СБУ обвинила в случившемся украинских военнослужащих, которые самовольно провели так называемую спецоперацию по завладению самолётом Воздушно-космических сил России. Они попытались завербовать российского пилота и убедить его угнать самолёт на украинскую территорию. Лётчику пообещали новые документы, деньги и якобы статус пленного, чтобы он оказался вне подозрений. В отношении военных ВСУ возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.