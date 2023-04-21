Киев, 21 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Украинский военный ответит перед законом за самовольные действия, приведшие к ракетному обстрелу аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года. Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) 21 апреля, обвинения по статье о превышении полномочий предъявили бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Оперативно-тактический комплекс «Искандер» производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ

По данным спецслужб, военный пытался без согласования с вышестоящим руководством провести операцию по завладению самолётом Воздушно-космических сил (ВКС) России. В результате «операция» провалилась.

«Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома Канатово в Кировоградской области летом 2022 года», ― указано в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что план спецоперации не был одобрен СБУ и Главным управлением разведки минобороны Украины, однако обвиняемый решил действовать по своему усмотрению. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Но по факту произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, которая позволила российским подразделениям нанести удар по объекту.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2022 года российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по военному аэродрому Канатово Кировоградской области Украины.

В результате погиб командир воинской части, были ранены 17 военнослужащих, уничтожены два истребителя и повреждена взлётная полоса.