Москва, 21 апреля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Программа кадрового управленческого резерва, которую реализует высшая школа госуправления РАНХиГС, уже не раз показала свою эффективность, отметил политолог, член Экспертного клуба «Дигория», Гарник Туманян.

Пресс-служба губернатора Красноярского края/РИА Новости Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков выступает на церемонии представления нового главы региона правительству области

Так, эксперт напомнил о недавнем назначении Михаила Котюкова на пост главы Красноярского края. Котюков — выпускник первого потока программы и, как считает Туманян, ещё один пример последовательной кадровой политики, которая реализуется президентом России Владимиром Путиным.

«Программы кадрового резерва управленческих кадров в СМИ часто называют «школой губернаторов». Действительно, большую часть регионов России сейчас возглавляют её выпускники», ― сказал эксперт.

По словам Туманяна, обучение по такой программе даёт множество преимуществ, среди которых формирование единого понимания целей и задач, которые стоят перед Россией, развитие управленческих компетенций и усиление горизонтальных связей. Программа развития кадрового управленческого резерва начала действовать по поручению президента Владимира Путина в 2017 году. Её целью является создание в России сообщества управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач. Выпускниками четырех потоков программы стали 305 человек. Среди участников — десятки победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Сейчас идёт обучение пятого потока программы. Среди выпускников и слушателей в настоящее время трое занимают должности министров, 49 являются главами регионов, а 37 — заместителями федеральных министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент России Владимир Путин провёл Совет по развитию местного самоуправления. Глава государства, в частности, указал на необходимость создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена.