* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 апреля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Следствие потребовало выдать санкцию на заочный арест автора «расследований» издания Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Христо Грозева, объявленного в России в розыск по обвинению в незаконном пересечении границы. Об этом 21 апреля сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу», ― уточнили в беседе с РИА Новости в судебной инстанции.

Грозева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в ФСБ утверждали, что Грозев участвовал в попытке угона российских самолётов украинской разведкой, а в декабре Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

В феврале главный журналист-расследователь издания Bellingcat заявил, что не вернётся в Австрию, объяснив решение опасениями за свою жизнь. В Вене, где уроженец Болгарии прожил почти 20 лет, стало «слишком опасно», пояснил он.