Киев, 21 апреля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Сотрудники украинской полиции заблокировали вход в здание Печерского суда города Киева, где в пятницу, 21 апреля, будут избирать меру пресечения Виктории Кохановской и другим задержанным защитникам Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По имеющейся информации, верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые пытались пройти в суд, чтобы узнать время начала заседания, полицейские преградили путь. При этом правоохранители отказались представляться и называть людям любую другую информацию.

Около 12:00 по местному времени к зданию суда прибыли сотрудники спецподразделения полиции в красных беретах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, утром 21 апреля на территорию Киево-Печерской лавры прибыли украинские силовики, включая полицию особого назначения. Полицейские срезали замки и отключили сигнализацию в 44-м корпусе лавры.

В марте минкультуры Украины сообщило канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке и потребовало от монахов покинуть лавру 29 марта. В ведомстве отметили, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

После этого 31 марта минкультуры Украины подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.