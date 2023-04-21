Хартум, 21 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана дали согласие на предложение прекратить огонь в гуманитарных целях на 72 часа, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Перемирие должно начаться утром 21 апреля. Приостановка боевых действий позволит открыть гуманитарные коридоры и дать возможность мирным гражданам покинуть опасные районы, не скрываясь от пуль и снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия между суданской армией и спецназом начались 15 апреля со взаимных обвинений в нападениях на штабы этих сторон конфликта. Участники противостояния несколько раз объявляли о прекращении огня, которого в итоге не удавалось достичь.

19 апреля посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что интенсивность столкновений в стране постепенно снижается.