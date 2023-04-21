Донецк, 21 апреля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Чемпион Украины по гребле Александр Дикий ликвидирован в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на территории Донбасса. Об этом 20 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что 42-летний спортсмен погиб 16 апреля на территории Донбасса. Дикий сражался на стороне украинской армии.

Александр Дикий был многократным чемпионом Украины по гребле и четвертым в составе национальной сборной на чемпионате мира среди юниоров. Спортсмен тренировался в Киеве на гребной базе «Водник».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Руслан Писковый, принимавший участие в боевых действиях в составе ВСУ, погиб в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Предполагается, что погибший, судя по шевронам и татуировкам, был неонацистом.