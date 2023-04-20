Москва, 20 апреля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки ветеранов спецоперации (СВО) и семей погибших бойцов. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

На совещании под председательством заместителя генерального директора по персоналу Росатома Татьяны Терентьевой по вопросам отраслевой системы социальной поддержки участников СВО в городах госкорпорации председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что опыт Росатома будет крайне полезен в работе, которой занимается фонд.

«Основная задача фонда — обеспечение ветеранов СВО дополнительными мерами поддержки вместе с той помощью, которую оказывает государство, за счёт использования различных ресурсов и выстраивания межведомственного взаимодействия», ― пояснила Цивилева.

Она указала на то, что госкорпорация всегда была лидером в сфере социальной политики в 28 городах присутствия, где ведёт системную работу в сфере материальной поддержки, медицинской реабилитации, психологической помощи, решении вопросов ветеранов СВО и членов их семей в различных сферах.

«Наша общая задача — сохранить качество жизни участников СВО, переобучить и помочь устроиться на работу, а также поддержать их семьи. Важная роль в этом государственного фонда поддержки «Защитники Отечества»», — подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля президент РФ Владимир Путин пописал указ о создании Фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Как пояснила руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова, этот фонд даст возможность решать проблемы ветеранов СВО системно на государственном уровне. Основная цель фонда ― персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Председателем Фонда «Защитники Отечества» назначена Анна Цивилева, главой совета фонда стал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.