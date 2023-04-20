Казань, 20 апреля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина нашли в музыкальной студии в Татарстане, сообщило издание StarHit со ссылкой на социальные сети родственников артиста.

Кадр из видео: с канала Интересный Истории Динар Рахматуллин.

«Сегодня Динар умер. В пятницу будем провожать в последний путь», — написала в одной из социальных сетей родственница музыканта,

Официальная причина смерти артиста неизвестна. В семье певца решили её не разглашать.

Динар наиболее известен по хиту «Мама», который несколько месяцев возглавлял первые строчки музыкальных хит-парадов.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 12 апреля, после 24 дней поисков, обнаружили трупы барабанщика музыкальной группы Lotus 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли. Музыкант вместе с сыном пропали без вести после прогулки на озере Бивер в Арканзасе. Предполагается, что один из них упал в холодную воду с каяка, а другой пытался его спасти. Тела погибших удалось найти благодаря специальным глубоководным аппаратам.