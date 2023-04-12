В США нашли тела пропавших без вести участника группы Lotus Чака Морриса и его сына Чарли

Вашингтон, , 02:48 — REGNUM В штате Арканзас, США, после 24 дней поисков обнаружили трупы барабанщика музыкальной группы Lotus 47-летнего Чака Морриса и его 20-летнего сына Чарли. Об этом сообщили американские СМИ.

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Музыкант и его сын-студент пропали без вести после прогулки на озере Бивер в Арканзасе. Предполагается, что один из них упал в холодную воду с каяка, а другой пытался его спасти.

По словам спасателей, которые принимали участие в поисках, мужчинам было бы сложно выжить из-за низкой температуры воды.

Тела погибших удалось найти благодаря специальным глубоководным аппаратам.

Участники Lotus выразили соболезнования супруге и дочери Чака Морриса.

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