Никосия, 20 апреля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus намерен в ближайшие месяцы принудительно закрыть четыре тысячи счётов, принадлежащих гражданам России, сообщила кипрская газета Phileleftheros.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Bank of Cyprus уведомил 4000 клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами стран ЕС», — говорится в сообщении банка.

Журналисты газеты отмечают, что такое решение банк принял из-за «опасений санкций Запада за обслуживание россиян». Мера, как пишет газета, затронет тех клиентов, которые не являются резидентами стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, клиентам Bank of Cyprus начали приходить письма 18 апреля с уведомлением о предстоящем закрытии счетов. Уточняется, что кипрский банк даёт свои клиентам с российскими паспортами два месяца для того, чтобы их данные стали соответствовать правилам процедуры «Знай своего клиента». В материале говорится, что закрывать счета будут россиянам, не проживающим на территории государства, а также тем, кто имеет статус налогового резидента в России. Кроме того, как говорится в статье, другим предлогом может стать получение клиентами дохода из России.

В свою очередь 13 апреля крупнейший банк Объединённых Арабских Эмиратов ENBD начал блокировку инвестиционных счетов граждан России. В уведомлениях, рассылаемых организацией, указывалось, что клиенты, чьи счета подлежат закрытию, не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны.