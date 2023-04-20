Москва, 20 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Мужчина скончался во время дачи объяснения в службе по делам несовершеннолетних, куда его привезли после ссоры с пятилетним внуком. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Днём 19 апреля в одну из квартир на улице Знаменские Садки в районе Северное Бутово вызвали наряд полиции. В дежурную часть позвонила 43-летняя женщина и попросила помощи правоохранителей. По её словам, ей никак не удавалось остановить скандал между своими 67-летним отцом и 5-летним сыном. В квартиру направили наряд полиции, после чего дедушку доставили в отдел МВД. Так как ситуация касалась воспитания несовершеннолетнего, пожилого мужчину пригласили в кабинет инспектора по делам несовершеннолетних для дачи объяснений. Во время общения с полицейскими мужчине стало плохо, и он скончался. По словам дочери, у её отца была терминальная стадия рака.

«В помещении в службы по делам несовершеннолетних скончался 67-летний мужчина, доставленный для дачи объяснений после ссоры с несовершеннолетним внуком. При жизни мужчина страдал 4-й степенью онкологического заболевания», — рассказал собеседник агентства.

По факту смерти пенсионера в отделе полиции проводится проверка.