Чита, 13 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Забайкалье лесным пожарным увеличили заработную плату. Как сообщает 13 февраля региональный центр социально значимой информации, на сегодняшний день лесной пожарный будет получать 35 тысяч рублей, водитель (в зависимости от машины) от 37−38 тысяч рублей, бульдозерист — 39 тысяч рублей.

(сс) skeeze Лесной пожар

Также нна охрану лесов от пожаров Забайкальскому краю выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета, теперь общая сумма на эти цели составляет один миллиард рублей. Забайкалье — это четвертый регион в России по объему выделенных на пожаротушение средств.

Как сообщало ИА REGNUM, на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2021 года дозвонились сотрудники Забайкалпожспаса из села Мангут (Кыринский район Забайкальского края) и рассказали о маленьких зарплатах.

Реакция последовала практически мгновенно: прокуратура региона тут же заявила о начале проверки правильности начисления и выплаты им заработной платы, а также достаточности бюджетного финансирования учреждения из бюджета Забайкальского края.

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