Донецк, 20 апреля, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Штурмовик Су-25 украинских войск сбил оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара. Об этом 20 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

Как уточнил Гордеев, на южнодонецком направлении российские войска успешно пресекли попытку нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток». Оператор переносного ЗРК «Игла» сбил самолёт Су-25 ВСУ.

Также воздушная разведка обнаружила разведгруппу украинских войск, после чего группа была ликвидирована огнем минометной батареи. Кроме того, под Угледаром вычислили с помощью комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк» расчёт миномёта и уничтожили его орудием «Мста-Б». Помимо этого, в районе населенного пункта Новомихайловка ликвидированы бронеавтомобиль и пять боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащие ВСУ намеренно забросали гранатами подвал с мирными гражданами в ходе оставления своих позиций, размещенных в одном из жилых домов в Артёмовске (ДНР).