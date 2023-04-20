В районе Угледара российские военные сбили украинский штурмовик Су-25
В районе Угледара российские военные пресекли попытку авиаудара и сбили штурмовик Су-25 ВСУ
Донецк, 20 апреля, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Штурмовик Су-25 украинских войск сбил оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара. Об этом 20 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев в беседе с РИА Новости.
Как уточнил Гордеев, на южнодонецком направлении российские войска успешно пресекли попытку нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток». Оператор переносного ЗРК «Игла» сбил самолёт Су-25 ВСУ.
Также воздушная разведка обнаружила разведгруппу украинских войск, после чего группа была ликвидирована огнем минометной батареи. Кроме того, под Угледаром вычислили с помощью комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк» расчёт миномёта и уничтожили его орудием «Мста-Б». Помимо этого, в районе населенного пункта Новомихайловка ликвидированы бронеавтомобиль и пять боевиков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащие ВСУ намеренно забросали гранатами подвал с мирными гражданами в ходе оставления своих позиций, размещенных в одном из жилых домов в Артёмовске (ДНР).