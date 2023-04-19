Киев, 19 апреля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Яркая вспышка осветила небо над Киевом, в городе слышны взрывы и объявлена воздушная тревога. Об этом 19 апреля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:07 мск, а непосредственно перед её объявлением жители города увидели яркую вспышку, озарившую небо над городом. Вспышка была такой силы, что её заметили и в пригороде, а также в области.

Кроме того, жители Белой Церкви сообщили о двух взрывах, прогремевших до сигнала воздушной тревоги.

Официальной информации, объясняющей появление вспышки в небе над Киевом нет. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сначала разместил информацию о том, что вспышка — результат работы ПВО, но затем удалил запись и призвал граждан подождать официальной информации от Воздушных сил.