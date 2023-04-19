Киев, 19 апреля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Судебные исполнители могут начать выселение монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры после решения суда. Заседание запланировано на следующую неделю. Об этом 19 апреля заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Константинъ Киево-Печерская лавра. Панорама Нижней Лавры

«Насколько я помню, следующее заседание суда должно состояться на будущей неделе. И, соответственно, когда будет принято положительное решение, а мы убеждены, что правда на нашей стороне, за работу должны взяться судебные исполнители», — заявил Ткаченко в эфире украинского телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

Приёму объектов лавры комиссией заповедника, который должен был начаться 30 марта, помешали верующие, не пустив её представителей на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

Министерство культуры и информационной политики Украины 31 марта подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.

Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Однако, несмотря на это, прихожане канонической УПЦ продолжают собираться в Киево-Печерской лавре. Утром 2 апреля они пришли на службу, которую возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).