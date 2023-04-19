Париж, 19 апреля, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Ключевым условием, при котором Франция могла бы принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями, должно стать значительное сокращение разрыва между арсеналами России и США и её собственным арсеналом. Об этом, как передаёт «КоммерсантЪ», заявила представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Ещё в 1983 году Франция заявила, что ключевым условием, при котором она могла бы принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями, должно стать значительное сокращение разрыва между арсеналами двух крупнейших ядерных держав и ее собственным арсеналом», — говорится в заявлении французского дипломата.

Однако, как отметила Лежандр, пока Россия, США и Франция далеки от этого условия.

Как сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что власти Франции против распространения ядерного оружия (ЯО) за пределы стран, которые им обладают. Он подчеркнул, что «ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе».

При этом Макрон напомнил о недавнем решении России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Такой шаг французский лидер считает «не соответствующим» международным обязательствам России и международному праву.