Молдавия, 19 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Молдавии не объяснило причины запрета на въезд в республику главы Татарстана Рустама Минниханова. Об этом 19 апреля заявил посол России в Кишинёве Олег Васнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

«Вызывает недоумение позиция, которая была озвучена при встрече, по необъяснимым причинам произведен запрет на въезд на территорию Молдавии лиц, приглашенным на конгресс народной дипломатии», — цитирует его слова РИА Новости в ответ на просьбу разъяснить ситуацию с Миннихановым.

Васнецов уточнил, что такие действия властей Молдавии рассматриваются Россией как недружественные и наносят ущерб отношениям двух стран.

При этом посол РФ напомнил, что ранее представители Кишинёва позволили себе нелицеприятные высказывания и в адрес делегации, в составе которой в Молдавию прибыл глава Татарстана, и в адрес сотрудников российской дипмиссии в стране.

«Также просили дать разъяснения, в чём неподобающее поведение сотрудников, что означает это в понимании МИД, внятного ответа мы не получили, ждём ответа. Точно так же, как ответов и на многие другие вопросы, поставленные нами», — добавил Васнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России, обосновав решение инцидентом с Миннихановым. В молдавском МИД отметили, что ещё двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт.

17 апреля Рустам Минниханов рассказал, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Он добавил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов, однако молдавская сторона не пустила его на территорию республики.

Ранее 19 апреля МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова, прибывшего в аэропорт Кишинёва для встречи Минниханова, что молдавская сторона также посчитала «ненадлежащим поведением».