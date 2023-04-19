Берлин, 19 апреля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен обещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины и потребовала от них соблюдения европейского единства в вопросах торговли. Об этом говорится в распространенном 19 апреля заявлении Еврокомиссии.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

«Председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен направила ответ странам ЕС на письмо об импорте украинских аграрных продуктов», — говорится в заявлении.

Также в документе уточняется, наиболее пострадавшим фермерам уже направлен пакет поддержки в размере 56,3 млн евро. Кроме того, подготавливается новый пакет в размере 100 млн евро. В заявлении подчёркивается, что «в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходим общий европейский подход в действиях стран сообщества».

Ранее ИА REGNUM сообщало, некоторые страны Восточной Европы стремятся запретить или, по крайней мере, существенно сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, чтобы защитить экономическое благополучие местных фермеров.

По данным Newsweek, в марте премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии направили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием повторно ввести тарифы на импорт товаров из Украины.