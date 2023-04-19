Лондон, 19 апреля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Спецоперация ВС РФ на Украине достигла ключевых целей, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek.

President.gov.ua Вадим Пристайко

По словам Пристайко, Россия достигла «ключевых целей» и находится «в исторической точке». России «нужна была вода, нужна была большая электростанция, которая будет снабжать» Крым. По его словам, «именно этого на самом деле хотела Россия» и с этой целью начала спецоперацию.

Пристайко заявил также, что девять лет войны на востоке Украины якобы были «отвлекающим манёвром», а главная цель заключалась в удержании Крыма. «Вся эта восточная кампания может быть просто одной большой диверсией из Крыма, чисто рэкетным ходом», — сказал он.

Украинский дипломат также заявил, что президент России Владимир Путин «стремится сломить волю Запада и заморозить конфликт». Если контрнаступление не удастся, у людей появится повод сказать, что «теперь мы должны сесть за стол переговоров и что-то обсудить».

Он добавил, что прекращение боевых действий сейчас, к чему призывают председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, будет означать, что Россия сохранит контроль над сухопутным мостом в Крым.

Целью спецоперации ВС РФ на Украине является денацификация и демилитаризация украинской территории, о чём неоднократно заявляло российское руководство. Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году.

В состав России в 2022 году также вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Как заявлял президент РФ, спецоперация проводится, чтобы защитить Россию и её жителей от угроз, в том числе со стороны Запада.