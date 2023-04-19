Анкара, 19 апреля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Весь мир ненавидит США, они теряют репутацию, а страны Европы стали их пешкой. Об этом, как сообщила газета Aydınlık, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу во время встречи с молодежью в Стамбуле.

EPA/TASS Сулейман Сойлу

«Европа — пешка Штатов», — сказал он.

При этом турецкий политик пояснил, что европейские лидеры постоянно себя дискредитируют, а население Европы стареет.

«Не существует такого понятия, как Европа. Есть Америка», — сказал Сойлу.

Глава МВД Турции также сравнил Европу с поездом, который следует в колонне Америки.

Говоря о Турции, политик заявил, что история меняется. По его словам, выборы, которые должны состояться в Турции 14 мая, это выборы, на которых история полностью изменится. Поэтому, считает Сойлу, США и Европа оказывают давление на Турцию.

На президентских выборах в Турции поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от Ata Синан Оган.

Как сообщало 7 апреля ИА REGNUM, США продвигают оппозицию на выборах в Турции, создавая из неё «нового Зеленского». По словам полковника в отставке Эрая Гючлюэра, с помощью оппозиционной коалиции Вашингтон рассчитывает столкнуть интересы Москвы и Анкары, в частности, по украинскому кризису. Уточняется, что от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу настаивал на том, чтобы Турция выступила на стороне Украины.

Напротив выстроить крепкие и доверительные отношения с Россией в случае победы намерен лидер партии Memleket Мухаррем Индже. Политик выступил за крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Москвой, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами. Он также указал на двусторонние связи в сферах туризма и энергоресурсов.

Турция всё больше превращается из союзника США в соперника, в результате чего сталкиваются стратегические планы этих двух государств. Это наблюдается впервые за весь период с начала ХХ века. Эксперты отмечают, что Турция также сохраняет экономическую, политическую и военную зависимость от США и НАТО.